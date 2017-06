Amsterdam - Der niederländische Elektrokonzern Philips geht weiter auf Einkaufstour und plant ein Aktienrückkaufprogramm. Der Konzern will das amerikanische Medizintechnikunternehmen Spectranetics für 38,50 Dollar je Aktie übernehmen. Inklusive Schulden würde die Firma mit 1,9 Milliarden Euro bewertet. Spectranetics stellt Geräte für minimalinvasive Eingriffe am Herz-Kreislaufsystem her.

