Basel - Die Baloise geht in der Schweiz einen weiteren Schritt in der Umsetzung der "Simply Safe"-Strategie und kauft die digitale Umzugsplattform MOVU. Der Eintritt in dieses Geschäftsfeld ermögliche es der Baloise, ihr Dienstleistungsspektrum sinnvoll zu erweitern und das klassische Versicherungsgeschäft mit neuen Services zu ergänzen, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung.

Die Baloise hatte am Investorentag Ende 2016 bekanntgegeben, mit neuen Initiativen das traditionelle Versicherungsgeschäft zu ergänzen und Dienstleistungen konsequent am Kundennutzen auszurichten.

Komfortabler und sicherer Umzug

Die MOVU AG ist ein Schweizer Start-up, das 2014 von Laurent ...

