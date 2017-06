DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Handelsminister Wilbur Ross haben sich beide deutlich für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen ausgesprochen. Nur so könnten die großen Meinungsverschiedenheiten zwischen der neuen US-Regierung und den Europäern in der Handelspolitik gelöst werden, sagte Merkel. "Deshalb spreche ich mich dafür aus, dass wir die Verhandlungen über ein solches Freihandelsabkommen wieder in Gang bringen", sagte die Kanzlerin. Handelsminister Ross war der Veranstaltung per Videoübertragung zugeschaltet. Seine Reise nach Berlin musste er kurzfristig absagen. "Wir als große Handelspartner sollten ein Freihandelsabkommen haben. Das ist sehr wichtig für die Trump-Regierung", sagte Ross. Das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP hatte gerade in Deutschland erheblichen Widerstand ausgelöst. Es war nach Jahren nicht gelungen, die Gespräche zu einem Ende zu führen. US-Präsident DonaldTrump hatte während des Wahlkampfs noch Stimmung gegen Handelspakte gemacht, weil diese sein Land angeblich benachteiligen. Handelsminister Ross hatte für seine deutschen Zuhörer aber auch Kritik parat. Bei Autos und Fisch zahlten die Amerikaner in Europa mehr Zölle als umgekehrt. Hier hofften die USA auf gleiche Regeln, verlangte Ross. Die Welthandelsorganisation WTO biete außerdem keinen ausreichenden Schutz vor unfairem Wettbewerb.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.417,00 -0,15% Nikkei-225 20.133,40 -0,45% Hang-Seng-Index 25.706,07 -0,52% Kospi 2.381,10 -0,45% Schanghai-Composite 3.180,50 -0,34% S&P/ASX-200 5.756,60 +0,74%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Technologiewerte setzen ihre globale Achterbahnfahrt fort. Nachdem sie in den USA sehr schwach gelegen hatten, setzt sich dieser Trend vor allem auf Taiwan und in Südkorea fort. Insgesamt zeigen sich die Börsen in Ostasien aber widerstandsfähig, auch wenn die Minuszeichen überwiegen. Als Belastungsfaktor werden die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi genannt. Im Handel werden diese dahingehend interpretiert, dass der Startschuss für den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der EZB nicht mehr fern ist. Die für viele Marktteilnehmer etwas überraschenden Draghi-Kommentare belasten Dollar und Aktien gleichermaßen. Am Rentenmarkt ziehen die Renditen an. Das Technologiesegment in China hält sich recht wacker und verliert nur knapp. Deutlicher ins Hintertreffen gerät die Börse in Taipeh auf Taiwan - belastet von Verlusten im Technologiesektor, nachdem die US-Schwergewichte Alphabet, Microsoft und Amazon am Vorabend deutlich nachgegeben hatten. Catcher Technology, Wistron und Taiwan Semiconductor büßen alle mehr als 1 Prozent ein. Steigende Renditen sind gute Nachrichten für den Banken- und den Versicherungssektor. In Japan legen Dai-ichi Life und T&D Holdings jeweils um 2 Prozent zu. Toshiba verlieren in Tokio 1,2 Prozent. Der Elektronikkonzern steht kurz vor dem Verkauf der Speicherchipssparte. Die Aktie des insolventen Airbag-Herstellers Takata verliert weitere 68 Prozent. Nachdem der US-Branchenverband API einen Lageraufbau in den USA gemeldet hatte, gaben die Ölpreise am späten Vorabend erneut nach. Allerdings erholen sie sich im asiatischen Geschäft wieder. Marktteilnehmer setzen darauf, dass die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung im Tagesverlauf ein anderes Bild zeichnen, denn der Wirbelsturm Cindy dürfte angesichts der Förderausfälle im Golf von Mexiko einen Lageraufbau verhindert haben, so die Hoffnungen.

US-NACHBÖRSE

Wells Fargo waren im regulären Handel um 0,5 Prozent gestiegen, nachdem die Bank ihr gewerbliches Versicherungsgeschäft an USI Insurance Services verkauft hatte. Für Analystin Susan Katzke von der Credit Suisse war dies keine Überraschung. Auf nasdaq.com legte die Aktie nach der Schlussglocke um weitere 0,4 Prozent zu. Nachdem das Technologieunternehmen AeroVironment Viertquartalszahlen vorgelegt hatte, verlor der Wert 6,7 Prozent. CalAmp büßten 2,1 Prozent ein, der Anbieter drahtloser Kommunikationslösungen hatte mit seinen Erstquartalszahlen nicht überzeugt. Anders der Hausbauer KB Home, dessen Zweitquartalszahlen wussten zu gefallen. Die Titel kletterten um 1,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.310,66 -0,46 -98,89 7,83 S&P-500 2.419,38 -0,81 -19,69 8,06 Nasdaq-Comp. 6.146,62 -1,61 -100,53 14,18 Nasdaq-100 5.671,60 -1,83 -105,99 16,61 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 886 Mio 795 Mio Gewinner 1.021 1.936 Verlierer 1.956 1.056 Unverändert 115 120

Leichter - Zweifel an den geplanten Wirtschaftsreformen von US-Präsident Trump erhielten neue Nahrung, als die Senatsabstimmung über die Gesundheitsreform verschoben wurde. Der überraschend gute Index des Verbrauchervertrauens verpuffte. Ohne Einfluss auf den Markt blieben Äußerungen von US-Notenbankchefin Yellen, die im wesentlichen nur frühere Aussagen wiederholte. Dank der steigenden Zinsen hielten sich Bankenwerte besser als der Markt. JP Morgan stiegen um 0,9 Prozent. Goldman Sachs sanken um 0,1 Prozent. Unter den Einzelwerten verlor die Aktie der Google-Mutter Alphabet 2,5 Prozent. Die Europäische Kommission hat eine überraschend hohe Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen die Internet-Suchmaschine Google verhängt. Brüssel wirft dem US-Internetportal vor, seine Marktdominanz zu missbrauchen, um seine eigenen Shopping-Vergleichsportale zu begünstigen. General Motors (GM) hat das Absatzziel für den US-Markt gesenkt. Die Aktie verlor 0,9 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,20 6,6 2,14 -24,0 30 Jahre 2,75 5,5 2,70 -31,4

Nach Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi fielen an den Anleihemärkten weltweit die Notierungen. Die US-Treasurys machten da keine Ausnahme. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte gesagt, dass die Inflation in der Eurozone derzeit von vorübergehenden Effekten gebremst werde. Implizit bedeute dies natürlich, dass sie bei Auslaufen dieser Effekte viel höher ausfallen werde. Marktteilnehmer interpretierten die Draghi-Aussagen auch dahingehend, dass sich die konjunkturelle Erholung nun in der ganzen Breite zeige und er die Märkte auf ein Zurückfahren der lockeren Geldpolitik einstimmen wolle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1361 +0,2% 1,1336 1,1250 +8,0% EUR/JPY 127,41 +0,1% 127,26 125,61 +3,6% EUR/GBP 0,8868 +0,2% 0,8847 0,8823 +4,0% GBP/USD 1,2813 +0,0% 1,2813 1,2750 +3,8% USD/JPY 112,13 -0,1% 112,27 111,66 -4,1% USD/KRW 1143,20 +0,2% 1141,02 1136,52 -5,3% USD/CNY 6,8005 -0,2% 6,8126 6,8145 -2,1% USD/CNH 6,8000 -0,2% 6,8164 6,8149 -2,5% USD/HKD 7,8020 +0,0% 7,8005 7,8001 +0,6% AUD/USD 0,7612 +0,4% 0,7582 0,7611 +5,5%

Der Euro legte nach den Aussagen von Mario Draghi kräftig zu. Der Euro stieg von 1,1145 Dollar auf bis zu etwa 1,1350 Dollar. Draghi hatte die Bereitschaft zur Anpassung der Geldpolitik der EZB an die anhaltende Konjunkturerholung angedeutet. Der Dollar wiederum zeigte zu anderen Währungen Stärke, getragen von Spekulationen auf möglicherweise falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankchefin Janet Yellen. Der Greenback stieg im Tageshoch auf 112,45 Yen nach Wechselkursen um 111,32 Yen am Vortag. Nachdem Yellen im wesentlichen nur frühere Aussagen wiederholt hatte, kam der Dollar dann aber wieder etwas zurück auf gut 112,10 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,01 44,24 -0,5% -0,23 -22,7% Brent/ICE 46,52 46,65 -0,3% -0,13 -20,8%

Die Ölpreise legten ihre Volatilität zunächst ab und erholten sich etwas von den jüngsten Abgaben. Händler verwiesen zur Begründung vor allem auf den schwächeren Dollar, wogegen die übergeordneten Probleme weiter gegen eine deutliche Erholung der Notierungen sprächen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legte um 2 Prozent auf 44,24 Dollar zu. Für Brent ging es um 1,8 Prozent auf 46,65 Dollar nach oben. Im späten US-Geschäft gerieten die Preise unter Druck, nachdem das American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der Öl- und Benzinvorräte in der zurückliegenden Woche gemeldet hatte. Im asiatisch dominierten Geschäft erholen sich die Preise aber wieder.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,78 1.247,20 +0,4% +4,58 +8,7% Silber (Spot) 16,80 16,70 +0,6% +0,10 +5,5% Platin (Spot) 919,90 921,50 -0,2% -1,60 +1,8% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,1% +0,00 +5,3%

Der Goldpreis, der am Vortag unter Druck geraten war, erholte sich zunächst nur leicht, trotz Unterstützung durch einen schwächeren Dollar. Die Feinunze erhöhte sich zum Settlement um 50 Cent auf 1.246,90 Dollar, nach einem Vortagestief bei 1.236 Dollar. Nachdem bekannt geworden war, dass die Abstimmung über die US-Gesundheitsreform verschoben wird, zog der Goldpreis im elektronischen Handel an auf 1.250 Dollar und profitierte etwas von seinem Ruf als sicherer Hafen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

Das Finanzsystem der USA ist nach den Worten von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen "sicherer und gesünder" als vor der Finanzkrise 2008. Die Fed habe sehr viel dafür getan, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Banken des Landes auch im Falle eines ernsthaften Schocks weiter ihren Aufgaben nachgehen könnten, sagte Yellen.

US-INNENPOLITIK

Die Republikaner im US-Senat haben die Abstimmung über ihren Gesundheitsplan verschoben. Die Abstimmung über den Gesetzentwurf, der das unter dem früheren Präsidenten Barack Obama eingeführte, als "Obamacare" bezeichnete Krankenversicherungssystem ersetzen soll, soll demnach nun erst nach dem Feiertag am 4. Juli stattfinden.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der brasilianische Präsident Michel Temer hat die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Temer sagte, die Anschuldigungen der obersten Anklagebehörde seien eine "Fiktion". Es gebe keine Beweise, dass er Bestechungsgelder angenommen habe.

INNENPOLITIK VENEZUELA

In Venezuela hat nach Angaben von Präsident Nicolás Maduro ein Polizeihubschrauber einen "terroristischen Angriff" auf das Oberste Gericht des Landes verübt. Der Helikopter habe zwei Granaten über dem Gebäude des Gerichts in der venezolanischen Hauptstadt Caracas abgeworfen, sagte Maduro. Um die Ordnung wieder herzustellen, habe er die Streitkräfte mobilisiert.

