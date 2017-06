PortfolioTinnitus: AM-101, AM-102Hörsturz: AM-111Schwindel (M. Meniere): AM-125Zusammenfassung:Die Auris Medical AG mit Firmensitz in der Schweiz ist führend auf dem Gebiet der Entwicklung von Medikamenten gegen Tinnitus, Hörsturz und Schwindel. Es gibt aktuell 2 Medikamente in der Studienphase III, wobei die Studienergebnisse im Herbst 2017 (Hörsturz, HEALOS Studie, AM-111) bzw. Anfang 2018 (Tinnitus, TACTT3, AM-101) erwartet werden. Aufgrund von schlechten Studienergebnissen von AM-101 (TACTT3, Phase III) kam es zu massiven Kursverlusten, die a.e. aufgrund des Studiendesigns und der schwierigen Objektivierbarkeit von Tinnitus zu begründen sind. Nichtsdestotrotz kam es seit Februar dieses Jahres wieder zu massiven Käufen institutioneller Anleger. Der Einschluss von Studienteilnehmern in die genannten Studien verläuft zügig und ohne Verzögerung. Daher bietet der aktuell niedrige Aktienkurs eine hervorragende Mö...

