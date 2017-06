St. Gallen / Leipzig - Welche Unternehmen gestalten die Zukunft der Finanzindustrie? Anbieter, die innovative und technologiebasierte Lösungen bieten, können sich mit ihrer Idee um den diesjährigen Banking IT-Innovation Award und Insurance IT-Innovation Award der Universitäten St. Gallen und Leipzig bewerben.

Am 16. November 2017 werden bereits zum siebten Mal innovativen Lösungen von Finanzdienstleistern gewürdigt, die einen hohen Kunden- und Unternehmensnutzen aufweisen und das Potenzial haben die Finanzbranche nachhaltig zu verändern. Der Banking IT-Innovation Award sowie der Insurance IT Award werden vom Kompetenzzentrum "Sourcing in der Finanzindustrie" der Universitäten St. Gallen und Leipzig verliehen. Es werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer erwartet - Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen.

In den vergangenen Jahren begann ein Wettlauf zwischen Banken und Fintechs, welcher auch in naher Zukunft nicht enden wird. Die Kunde-Unternehmens-Schnittstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...