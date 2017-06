Die Normungsorganisation BSI (British Standards Institution) in Japan hat bestätigt, dass die neuen umweltfreundlichen Toshiba-Multifunktionssysteme (MFP) e-STUDIO3508LP, e-STUDIO4508LP und e-STUDIO5008LP sowie die Wiederaufbereitungseinheit e-STUDIO RD301 die strengen Anforderungen der Ökobilanz-Normen (Life Cycle Assessment, LCA) ISO 14040 und ISO 14044 erfüllen.

Die Modelle e-STUDIO3508LP, e-STUDIO4508LP und e-STUDIO5008LP sind einzigartige umweltfreundliche Produkte von Toshiba Tec, die herkömmliche schwarze Ausdrucke ebenso wie entfernbare blaue Ausdrucke mit einem einzigen System erstellen. Diese Produkte reduzieren die Umweltbelastung, wie zum Beispiel den CO 2 -Ausstoß aus der Papierproduktion und den Papierverbrauch, denn der blaue Toner kann neutralisiert und das Papier dadurch wiederverwendet werden. Die Überprüfung durch BSI als Drittunternehmen bestätigt, dass das Verfahren, nach dem Toshiba Tec die Ökobilanz (LCA) für seine umweltfreundlichen MFP berechnet, die Normen ISO 14040 und ISO 14044 erfüllen. Diese Normen bilden ein Grundgerüst zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produktes oder einer Dienstleistung von der Herstellung oder Erbringung bis hin zur Entsorgung des Produktes. Im Verifizierungsprozess wird das Berechnungsverfahren des LCA dieser neuen MFP über einen Zeitraum von fünf Jahren geprüft und mit dem der herkömmlichen MFP von Toshiba Tec verglichen. Nach diesem Berechnungsverfahren wird bei einer fünfmaligen Verwendung eines Blatt Papiers der CO 2 -Ausstoß um 57 Prozent verglichen mit der Erstellung von fünf schwarzen Ausdrucken reduziert.*

Toshiba Tec hat sich zum Ziel gesetzt, eines der weltweit führenden umweltbewussten Unternehmen zu sein, basierend auf der Unternehmensphilosophie der "Three Greens": Umweltfreundliche Produkte, umweltbewusste Verfahren und ein ökologisches Management. Mit der Erfüllung strenger Überprüfungsnormen stellt Toshiba Tec seine Verpflichtung zu nachhaltiger Unternehmensverbesserung unter Beweis. Die Überprüfung seiner Produkte nach ISO 14040 und ISO 14044 bedeutet, dass Toshiba Tec wesentliche Schritte im Zusammenhang mit den Umweltauswirkungen und potenziellen Auswirkungen eines Produktes während seines gesamten Lebenszyklus unternimmt. Dieser beginnt mit dem Einkauf von Rohmaterial und endet mit der Entsorgung des Produktes.

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Corporation ist ein Unternehmen der Toshiba-Gruppe und ein führender Anbieter von Technologielösungen, der in vielfältigen Branchen tätig ist, von Einzelhandel über Bildung und Unternehmensdienstleistungen bis hin zu Gastgewerbe und Produktion. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt Toshiba Tec Corporation Unternehmen und Organisationen dabei, die Art und Weise zu verändern, wie sie Informationen generieren, aufzeichnen, austauschen, verwalten und anzeigen.

Über BSI

BSI (British Standards Institution) ist eine Normungsorganisation, die Unternehmen mit notwendigen Lösungen zur Umsetzung bewährter Praxisstandards ausstattet, um die Unternehmensleistung voranzutreibenBSI wurde 1901 als erste nationale Normungsorganisation der Welt gegründet und ist Gründungsmitglied der Internationalen Organisation für Normung (ISO). Auch mehr als ein Jahrhundert später fördert BSI weiterhin Unternehmensverbesserung und die Stabilität von Unternehmen auf der ganzen Welt, indem sie ihren Kunden hilft, durch die Einführung internationaler Managementsystemnormen (von denen viele von BSI entwickelt wurden) die Unternehmensleistung voranzutreiben, Risiken zu managen und die Nachhaltigkeit zu erhöhen. Bekannt ist BSI auch für ihre Exzellenzkennzeichen, unter anderem das bekannte BSI Kitemark. Der Einfluss von BSI erstreckt sich auf eine Vielzahl von Sektoren, wobei der Fokus auf Raumfahrt, Automobilbau, Baugewerbe, Lebensmittel, Gesundheitswesen und IT liegt. Mit 81.000 Kunden in 181 Ländern ist BSI ein Unternehmen, dessen Produkte und Dienstleistungen zur Erreichung exzellenter Leistungen auf der ganzen Welt anregen.

