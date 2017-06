FMW-Redaktion

Ach, es war doch so schön! Man hatte den Notenbanken-Put auf seiner Seite, ob Aktienmärkte oder Anleihemärkte - alle wussten, dass die Notenbanken die Hand unter den Hintern der Märkte halten würden, komme, was da wolle. Also stiegen sowohl Aktienmärkte als auch Anleihemärkte in bisher ungekannte Höhen, weil Al Bundy mit den Geldscheinen wedelte. Jetzt aber passiert Unerhörtes: in Europa bessert sich die Lage, und alles hätte passieren dürfen aus Sicht der Märkte - nur eben das nicht! Denn wenn die Lage gut ist, hört Al Bundy auf, seine Scheinchen aus der Hosentasche zu zücken und unters Anleger-Volk zu verteilen.

So ein Mist. Wer braucht schon Konjunktur? Wir wollen Liquidität, unsere tägliche Droge gib uns heute, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, wenn die Rechnung dafür andere zahlen. Ihr könnt doch nicht einfach aufhören damit, verdammt!

Gut, Mario hat gestern gesagt, ganz langsam und vorsichtig, er weiß, dass die Gläubigen sonst ...

