FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des starken Einbruchs vom Dienstag - der mittelfristige November-Aufwärtstrend im Bund-Future ist nach wie vor intakt. Er verläuft bei 163 Prozent. Am frühen Mittwoch gegen 8.31 Uhr fällt der Bund-Future um weitere 26 Ticks auf 163,00 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 163,24 und das Tief bei 162,78 Prozent. Umgesetzt worden sind knapp 75.000 Kontrakte.

Charttechnisch liegen die nächsten Widerstände für den Bund laut Thomas Bopp vom Magazin Traders' bei 163,74 und 164,40 Prozent. Der Bobl-Future gibt um 2 Ticks auf 131,89 Prozent nach.

"Draghi dürfte auch heute ein wesentliches Thema an den Kapitalmärkten bleiben", sagt Dirk Gojny, Analyst der Essener Nationalbank. "Er hätte heute in Sintra die Gelegenheit, seine Aussagen noch in einen anderen Kontext zu rücken, sofern er sich von den Kapitalmärkten falsch verstanden fühlt", ergänzt er. EZB-Chef Mario Draghi hatte mit seinen Andeutungen zu Aufwärtspotenzial bei der Inflation am Dienstag den Einbruch an den Anleihenmärkten ausgelöst.

June 28, 2017

