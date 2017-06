DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der US-Versicherer AIG wittert durch die weltweit zunehmenden Cyberattacken eigene Wachstumschancen. Der Konzern will nun in Deutschland und Europa sein dort bisher kleines Geschäft mit Cyber-Policen ausbauen. "In Deutschland liegt unser Marktanteil um rund ein Prozent. Es gibt also Platz für Wachstum", sagte AIG-Mitteleuropa-Chef Alexander Nagler dem "Handelsblatt" (Mittwoch).

AIG-Vize Peter Solmssen führte gegenüber der Zeitung den Erfahrungsvorsprung des Unternehmens im Bereich Cybersecurity im Vergleich zur europäischen Konkurrenz ins Feld: "In den USA versichern wir seit 1999 Cyberrisiken." Für den deutschen Markt sei Cybersicherheit erst seit zwei Jahren ein größeres Thema. Bei seinem Vorstoß in Deutschland wolle sich AIG zuerst an die Top-100 unter den hiesigen Unternehmen richten. "Das sind jene mit einem eigenen Versicherungseinkauf", sagte Nagler.

AIG war in der Finanzkrise mit einer milliardenschweren Finanzspritze der US-Regierung vor dem Untergang gerettet worden. Vor wenigen Monaten eilte US-Großinvestor Warren Buffett dem Konzern mit einer Kapitalspritze zu Hilfe, indem er für zehn Milliarden Dollar Risiken im Wert von 20 Milliarden abkaufte./tav/kro/stb

