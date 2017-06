Der deutsche Aktienmarkt hatte am Vortag schon ordentlich Federn lassen müssen und mit 0,8 Prozent oder 100 Punkten im Minus geschlossen. Am Mittwoch scheint sich die Korrektur fortzusetzen, wie der XDAX indiziert. Neben der Kursschwäche bei den US-Hightechs verunsichert Mario Draghi die Anleger. Der EZB-Chef lobt die Konjunktur in Europa und schürt damit Ängste, dass die Notenbank langsam aber sicher aus ihrer Niedrigzinspolitik aussteigen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...