SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Der insolvente Fahrradbauer Mifa aus Sangerhausen kann auf Rettung in den letzter Minuten hoffen. Verhandlungen mit einem neuen potenziellen Käufer seien weit fortgeschritten, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen Kaufvertrag schließen zu können." Die Gläubiger hatten für die Mifa-Rettung eine Frist bis Freitag gesetzt.

Die Verhandlungen werden laut Flöther länger dauern. Den 130 verbliebenen Mitarbeitern müsse vorsorglich gekündigt werden. Die Produktion laufe jedoch weiter und der Investor beabsichtige, die Jobs zu sichern. Die Beschäftigten wurden über den Stand am Mittwochvormittag informiert./hnl/DP/stb

