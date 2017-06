FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag startet der DAX-Future am Mittwoch ein paar Punkte leichter in den Handel. "Der Weg nach oben scheint momentan versperrt, daher wird nun erst einmal die Unterseite getestet", so ein Derivate-Händler. Das charttechnische Bild habe sich jüngst deutlich eingetrübt. Dabei befindet sich der September-Kontrakt in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Spannend werde es, sollte der Future den Bereich bei 12.500 Punkten testen. Dort dürften dann die Weichen für die kommenden Wochen gestellt werden.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.40 Uhr 9 Punkte auf 12.583. Das Tageshoch liegt bislang bei 12608,5 und das Tagestief bei 12.564 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.680 Kontrakte.

June 28, 2017 02:44 ET (06:44 GMT)

