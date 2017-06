FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.111 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.240 EUR

WTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.080 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.030 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.053 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.113 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.337 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.284 EUR

RAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.071 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.188 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.195 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.355 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.115 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.098 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.044 EUR

42DA XFRA US26613Q1067 DUPONT FABROS TECH.DL-,01 0.444 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.368 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.053 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.191 EUR

ZNH XFRA US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 0.649 EUR

CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.316 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.411 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.142 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.844 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.117 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.067 EUR

6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10 0.006 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.030 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.047 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.191 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.155 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.066 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.274 EUR