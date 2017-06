FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

219 XFRA GB00BKY7HG11 EXOVA GROUP PLC LS -,01

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70