FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch an der Wall Street hat am Mittwoch auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Leitindex Dax weitete seine Vortagesverluste aus und fiel um 0,86 Prozent auf 12 561,94 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,90 Prozent auf 24 674,06 Punkte ein, nachdem er am Dienstag bereits um fast 1,5 Prozent abgesackt war. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,28 Prozent auf 2216,73 Zähler nach unten. Bei dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von knapp 1 Prozent zu Buche.

In den USA hatte es vor allem die Technologiewerte an der Börse Nasdaq erneut schwer erwischt. Sie hatten sich zwar in der Vorwoche wieder etwas gefangen, fanden aber angesichts fortwährender Diskussionen über das Bewertungsniveau der Highflyer nicht mehr zu alter Stärke zurück. Zudem hatte die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, am Dienstagabend gewarnt, dass Aktien generell derzeit "einigermaßen teuer" seien./la/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0054 2017-06-28/09:19