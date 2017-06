Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsdruck durch deutsche Importpreise lässt nach

Der von den Importpreisen ausgeübte Inflationsdruck hat in Deutschland im Mai spürbar nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 4,1 Prozent registriert. Im Vorfeld hatten Volkswirte einen Anstieg von 4,6 Prozent erwartet.

Merkel verspricht Wirtschaft Verzicht auf Steuererhöhungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Unternehmen versprochen, auch in der kommenden Wahlperiode die Steuern nicht zu erhöhen. Weder wolle sie noch einmal die Erbschaftsteuer anfassen, noch eine Vermögensteuer einführen, sagte Merkel auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats. "Wir haben keinerlei politische Ambition", stellte sie klar.

Merkel und US-Handelsminister wollen TTIP neu verhandeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Handelsminister Wilbur Ross haben sich beide deutlich für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen ausgesprochen. Nur so könnten die großen Meinungsverschiedenheiten zwischen der neuen US-Regierung und den Europäern in der Handelspolitik gelöst werden, sagte Merkel auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates in Berlin.

CDU nimmt in Umfrage die 40-Prozent-Hürde

Die Union hat laut aktuellem Stern-RTL-Wahltrend nach einem Zugewinn um einen Prozentpunkt erstmals seit September 2015 wieder die 40-Prozent-Marke erreicht. Die SPD kommt unverändert auf 23 Prozent und liegt damit jetzt 17 Punkte hinter CDU und CSU.

Hacker greifen erneut weltweit Computer an

Rund sechs Wochen nach einer globalen Cyber-Attacke haben Hacker erneut Computersysteme weltweit ins Visier genommen. Betroffen von den Angriffen waren am Dienstag unter anderem die dänische Reederei Maersk und der russische Ölkonzern Rosneft. Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurden auch deutsche Konzerne attackiert. Diesmal kam nach ersten Erkenntnissen ein Erpresservirus vom Typ "Petya" zum Einsatz. Im Mai hatte die Schadsoftware "WannaCry" Computer weltweit lahmgelegt.

Yellen: US-Finanzsystem "sicherer und gesünder" als vor 2008

Das Finanzsystem der USA ist nach den Worten von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen "sicherer und gesünder" als vor der Finanzkrise 2008. Die Fed habe sehr viel dafür getan, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Banken des Landes auch im Falle eines ernsthaften Schocks weiter ihren Aufgaben nachgehen könnten, sagte die Federal-Reserve-Chairwoman an der British Academy in London.

Kashkari sieht keinen Grund für zügige Zinserhöhung der Fed

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich angesichts schwacher Inflationsdaten gegen eine zügige Zinserhöhung ausgesprochen. Warum sollten die Zinsen eilig angehoben werden, wenn die Inflation weiter unter den Zielwert von 2 Prozent falle, fragte der Notenbanker. Die Wirtschaft stehe aktuell nicht am Rande der Überhitzung. "Ich habe kein überzeugendes Argument gehört", warum aktuell die Zinsen angehoben werden sollten, meinte Kashkari.

Republikaner vertagen Abstimmung über Aus von "Obamacare"

Unstimmigkeiten in den Reihen der Republikaner haben US-Präsident Donald Trump einen herben Rückschlag beschert. Die Abstimmung im Senat über das Gesetz zur Abschaffung der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama wurde am Dienstag bis nach der Sitzungspause rund um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli vertagt. In der Partei seien noch weitere Diskussionen nötig, sagte der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell.

Brasiliens Präsident nennt Korruptionsvorwürfe "Fiktion"

Der brasilianische Präsident Michel Temer hat die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Temer sagte in Brasilia, die Anschuldigungen der obersten Anklagebehörde seien eine "Fiktion". Es gebe keine Beweise, dass er Bestechungsgelder angenommen habe.

Maduro: Hubschrauber wirft Granaten auf Oberstes Gericht in Venezuela ab

In Venezuela hat nach Angaben von Präsident Nicolás Maduro ein Polizeihubschrauber einen "terroristischen Angriff" auf das Oberste Gericht des Landes verübt. Der Helikopter habe zwei Granaten über dem Gebäude des Gerichts in der venezolanischen Hauptstadt Caracas abgeworfen, sagte Maduro in einer aus dem Präsidentenpalast Miraflores übertragenen Rede. Um die Ordnung wieder herzustellen, habe er die Streitkräfte mobilisiert.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni 108 (Mai: 103)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 103

GB/Nationwide Hauspreisindex Juni +1,1% gg Vm; +3,1% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +2,0% gg Vj

