Amsterdam (pta005/28.06.2017/09:00) - Das weltweit aktive Solarunternehmen Photon Energy N.V. hat die Münchner Dero Bank AG beauftragt, als Berater und Projektmanager für die geplante Emission einer EUR-Anleihe zu agieren. Die Platzierung ist zur Refinanzierung der ausstehenden EUR-Anleihe (ISIN: DE000A1HELE2) geplant, die am 12. März 2018 fällig wird. Außerdem soll darüber hinaus neues Kapital für die Unternehmensexpansion in Australien und Ungarn beschafft werden.



Photon Energy will ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Anleiheinhaber und ein öffentliches Angebot für neue Investoren machen. Geplanter Zeithorizont ist das vierte Quartal 2017. Die bestehende Anleihe wurde 2013 platziert und ist an der Börse Frankfurt gelistet. Die Konditionen für die neue Anleihe werden zum Zeitpunkt der Emission bekanntgegeben.



Im März 2013 platzierte die Photon Energy Gruppe eine 5-Jahres-Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 8% und quartalsweiser Auszahlung. Die Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 EUR ist an der Börse Frankfurt gelistet und wird außerdem in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Wien gehandelt.



Aussender: Photon Energy N.V. Adresse: Barbara Strozzilaan 00201, 1083 HN Amsterdam Land: Niederlande Ansprechpartner: Jan Krcmar Tel.: +420 773032182 E-Mail: jan.krcmar@photonenergy.com Website: www.photonenergy.com



ISIN(s): DE000A1HELE2 (Anleihe), NL0010391108 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover; corporates prime in Wien; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: Warsaw NewConnect



