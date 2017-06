Auf dem 21. Fachkongress Fortschritte in der Automobil-Elektronik informierte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hella, die anwesenden Top-Manager der Automotive-E/E-Branche über Hellas Aktivitäten im Bereich Liquid Crystal HD-Technologie für LED-Scheinwerfer. Für Dr. Breidenbach stellt das "die zweite Revolution der Lichttechnik" dar.

Insgesamt projiziert der neue LCD-Scheinwerfer 30.000 Pixel auf die Straße, wobei das Lichtbild intelligent, stufenlos und in Echtzeit an die Fahrsituation angepasst werden kann. "Die Nutzung eines LC-Displays ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung des Lichts", erklärt Christian Schmidt, Leiter der lichttechnischen Vorentwicklung bei HELLA. Das heißt: Die Adaption des Lichtbildes erfolgt in Zukunft zunehmend softwaregesteuert. Mit den neuen Scheinwerfern lassen sich einzelne Segmente, in denen sich andere Verkehrsteilnehmer oder stark reflektierende Verkehrsschilder befinden, gezielt ausblenden oder dimmen. Mit der neuen Technologie ist es beispielsweise ...

