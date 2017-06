München (ots) -



- Single-Tarif ab 42 Euro jährlich inklusive Schutz bei Schäden durch Internetnutzung - Familien versichern Schäden an fremden Computern ab 57 Euro jährlich - Tarifvergleich spart bis zu 65 Prozent - Selbstbeteiligung senkt Kosten nur leicht



Verbreitet ein Computernutzer unwissentlich Schadsoftware, wie Viren oder Trojaner, haftet er für Schäden an fremden Computern. Die private Haftpflichtversicherung kommt für diese Schäden auf, falls dies Vertragsbestandteil ist. Dabei ist es egal, ob die schädliche Software per USB-Stick, E-Mail oder auf eine andere Weise weitergegeben wird.



Für Singles gibt es gute Tarife inklusive weltweitem Schutz bei Schäden durch Internetnutzung oder anderen Datenaustausch bereits ab 42 Euro, für Familien ab 57 Euro jährlich.*)



"Ältere Haftpflichtpolicen bieten häufig keinen Schutz bei Schäden durch Internetnutzung, moderne hingegen schon", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer im Bereich Privathaftpflichtversicherungen bei CHECK24.de. "Verbraucher sollten alle zwei bis vier Jahre über einen Wechsel nachdenken. Neue Tarife bieten umfassenderen Schutz, beinhalten mehr Extraleistungen und sind meist günstiger als ältere Verträge."



Tarifvergleich spart 65 Prozent - Tipp: Tarife ohne Selbstbeteiligung wählen



Der Vergleich verschiedener Tarife spart bis zu 65 Prozent der Kosten. Der günstigste Tarif inklusive weltweiter Absicherung von Schäden an fremden Computern kostet für einen Single 42 Euro jährlich, beim teuersten Anbieter sind es 121 Euro.



Eine Selbstbeteiligung in der privaten Haftpflichtversicherung lohnt kaum. Wählen Verbraucher einen Selbstbehalt von 150 Euro, verringert sich der jährliche Beitrag für Singles durchschnittlich nur um sechs Euro, für Familien um zehn Euro.**)



*)Tabellen unter http://ots.de/JaXPE **)http://ots.de/rUleD



