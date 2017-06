BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 27-Jun-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 27/06/2017 IE00B88D2999 14116 GBP 3040913.306 215.4231586 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 27/06/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6468193.137 17.16420446 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 27/06/2017 IE00B7SD4R47 73867 EUR 16525441.45 223.7188657 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 27/06/2017 IE00B8JF9153 2360645 EUR 18244030.06 7.728409 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 27/06/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 9122049.87 263.7421537 Daily ETP



Boost ShortDAX 27/06/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5210714.886 7.14091 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/06/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5432837.496 447.147119 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/06/2017 IE00B8K7KM88 3573810 USD 32523072.29 9.1003921 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/06/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6770225.87 723.5466357 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/06/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 17748079.44 4.7017682 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/06/2017 IE00B7ZQC614 364491567 USD 183764401.2 0.5041664 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/06/2017 IE00B7SX5Y86 100683 USD 12135705.57 120.5338098 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 27/06/2017 IE00B8HGT870 533348 USD 11801788.65 22.1277452 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 27/06/2017 IE00B6X4BP29 11475 USD 1372339.698 119.5938735 Daily ETP



Boost Copper 3x 27/06/2017 IE00B8JVMZ80 310080 USD 5138881.08 16.5727589 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 27/06/2017 IE00B8KD3F05 27997 USD 2752353.775 98.3088822 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/06/2017 IE00B8VC8061 119470576 USD 50401780.67 0.4218761 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/06/2017 IE00B76BRD76 276882 USD 8656247.966 31.2633106 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 27/06/2017 IE00B7XD2195 4497197 USD 16190298.66 3.6000866 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 27/06/2017 IE00B8JG1787 16215 USD 1806574.699 111.4137958 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/06/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2362751.823 42.05681423 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 27/06/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2008775.597 67.18313033 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/06/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 411919.7233 156.8023309 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 27/06/2017 IE00BBGBF313 393792 GBP 21976740.29 55.80799073 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 27/06/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2687913.145 203.845984 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 27/06/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 283328291.8 5501.520229 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 27/06/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 135952468.9 16701.7775 Daily ETP



Boost Palladium 27/06/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 788694.9931 58.0563116 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 27/06/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 785975.8237 105.2035636 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/06/2017 IE00B94QL251 2263 USD 266122.1244 117.5970501 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/06/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 310876.1771 5.556222 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 27/06/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 127164.0061 74.8023565 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 27/06/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 660778.0453 89.36679 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 27/06/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 478491.9319 80.3243129 Daily ETP



Boost Silver 2x 27/06/2017 IE00B94QL921 7515 USD 488977.4597 65.0668609 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 27/06/2017 IE00B94QL699 14638 USD 660064.1306 45.0925079 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/06/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25230780.29 12.9408194 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/06/2017 IE00B8NB3063 454929 EUR 34230441.66 75.2434812 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1549442.361 121.2396214 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13181644.47 55.3848281 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 948596.4107 129.9447138 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKS8QN04 1087059 EUR 63737496.32 58.6329687 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119891.0598 146.0305236 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKS8QQ35 181838 GBP 8955229.38 49.24839352 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKT09032 2500 USD 273222.9098 109.2891639 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/06/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10184730.46 77.0339114 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/06/2017 IE00BLS09N40 602975 EUR 22822529.4 37.8498767 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/06/2017 IE00BLS09P63 424686 EUR 8137907.834 19.1621759 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/06/2017 IE00BLNMQS92 27221 EUR 3475742.158 127.686057 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/06/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1662086.771 36.8819876 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 27/06/2017 IE00BVFZGC04 203808 USD 2872324.678 14.0932872 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 27/06/2017 IE00BVFZGF35 11877 USD 1413285.111 118.993442 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/06/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1001287.015 21.5864399 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/06/2017 IE00BVFZGH58 10810 USD 1053933.069 97.4961211 Short Daily ETP



Boost Brent 27/06/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5259389.191 15.2175676 Oil ETC



Boost Gold 27/06/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2837661.016 25.5949509 ETC



Boost Natural Gas 27/06/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1239218.938 25.0519334 ETC



Boost BTP 10Y 5x 27/06/2017 IE00BYNXNS22 77650 EUR 4091904.323 52.6967717 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 27/06/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3133624.982 52.5106405 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 27/06/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1465458.829 76.1119159 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/06/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 347493.2538 86.8082073 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/06/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4055959.959 82.0015357 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/06/2017 IE00BYTYHS72 447299 USD 8300853.937 18.5577297 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/06/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1948784.082 48.6502754 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/06/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4492910.512 177.5432906 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/06/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 405060.0884 36.8236444 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 27/06/2017 IE00BYTYHQ58 10783416 USD 7383732.751 0.6847304 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 27/06/2017 IE00BYMB4Q22 193770 EUR 27836901.14 143.6594991 ETP



