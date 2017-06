Starkollektion: Naomi Campbell designt für TOM TAILOR

DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung Starkollektion: Naomi Campbell designt für TOM TAILOR 28.06.2017 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 18. Juni 2017. Sie gehört seit über 30 Jahren zu den gefragtesten Topmodels und ist eines der größten Supermodels der Welt: Naomi Campbell. Nun bringt die gebürtige Britin in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Modeunternehmen TOM TAILOR eine eigene Kollektion auf den Markt.

Mit dem Launch der neuen Marketingkampagne "Are you Ready.?" läutete das Team um Vorstandsvorsitzenden Dr. Heiko Schäfer vor zwei Wochen die Neuausrichtung der beiden Kernmarken TOM TAILOR und TOM TAILOR DENIM ein. Moderner, provokanter und vor allem unverwechselbar, so soll sich die neue Markenkommunikation des seit 55 Jahren am Markt agierenden Modeunternehmens künftig gestalten. Nun gibt die TOM TAILOR GROUP einen weiteren Eckpfeiler der Neupositionierung preis: Design-Kooperationen mit bekannten Personen aus Mode, Musik und Medien werden in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. Mit Naomi sind zunächst mindestens drei Kapsel-Kollektionen innerhalb der kommenden 12 Monate geplant. Kapsel-Kollektionen sind limitierte Sondereditionen, die zusätzlich zu den regulären Kollektionen auf den Markt gebracht werden, um die Begehrlichkeit der Marke zu stärken.

Die erste Naomi Campbell Kapsel wird Ende Oktober erhältlich sein und sich thematisch um Weihnachten und Silvester drehen. Mit Schwarz und Gold setzt das britische Model Stilakzente und bildet damit die perfekte Ergänzung zu den übrigen Kollektionen. Das erste Design, ein bodenlanges Cocktailkleid in dunkelblau und puder, ist bereits Ende Juli in limitierter Stückzahl in ausgewählten TOM TAILOR Stores und im Onlineshop erhältlich.

"Naomi Campbell ist für uns eine tolle Markenbotschafterin", erläutert dr. Maik Kleinschmidt, Vice President Digitalization der TOM TAILOR GROUP. "Sie hat sich aus eigener Kraft ganz nach oben gearbeitet und eine beispiellose Karriere hingelegt. Sie ist das Vorbild einer ganzen Generation, die sich von ihrem Selbstvertrauen und ihrer innerer Stärke hat inspirieren lassen - so wurde sie zur Ikone. Genau diese Generation bildet den Kern unserer Zielgruppen, weshalb Naomi unsere Wunschkandidatin war."

Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR GROUP ergänzt: "Mit der Wahl eines internationalen Models wie Naomi Campbell wollen wir auch ein Zeichen setzen. Als hanseatisches Unternehmen liegt Weltoffenheit und Selbstbewusstsein in unserer DNA. Dies wollen wir neben den "positiven Momenten", die wir in unserer Kampagne zeigen, deutlich nach außen kommunizieren."

Die neue Marketingstrategie ist das Ergebnis monatelanger Analysen und Kundenbefragungen, die ergaben, dass TOM TAILOR sehr stark bei rationalen Werten wie Qualität, Preis-Leistung, Vertrauen und Trendsicherheit abschneidet, Kunden aber wenig mit der Marke verbinden können. "Das ist die Basis, um im Markt der Mitte gut bestehen zu können, reicht aber nicht, um sich deutlich von den anderen Wettbewerbern abzusetzen", resümiert Kleinschmidt. "Das geht nur über die Marke und Emotionen."

"Ich bewundere mit welcher Kraft und welchem Elan, das TOM TAILOR Team in den vergangenen Monaten an der Neuausrichtung des gesamten Unternehmens gearbeitet hat", erklärt Naomi Campbell. "TOM TAILOR ist eine der bekanntesten deutschen Modemarken und die Kollektionen gefallen mit gut. Allerdings darf meine Garderobe etwas glamouröser und gewagter sein, was ich versucht habe, in meine Designs zu übertragen. Ich bin sehr gespannt, wie die Kollektion den Kunden gefallen wird und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

Naomi Campbell ist die erste Kooperationspartnerin, die in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Modeunternehmen Kollektionen entwirft. Weitere Sondereditionen befinden sich in der Planung, wobei auch Kooperationen mit Hamburger Künstlern angedacht sind.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Segmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende 2016 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.992 Shop-in-Shops und rund 8.400 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medienkontakt

Lena Christin Wulfmeyer Senior Manager Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com Lisa Gut Specialist Brand PR TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-671 E-Mail: lisa.gut@tom-tailor.com

28.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

587009 28.06.2017

ISIN DE000A0STST2

AXC0061 2017-06-28/09:46