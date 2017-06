Die niederländische Gemalto ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Mrd. € im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. Der Konzern bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Die Produkte authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Softwareentwickler. Das Unternehmen offeriert digitale End-to-End-Sicherheitslösungen, die Transaktionenzuverlässiger, sicherer und komfortabler gestalten. Angeboten werden Produkte und Serviceleistungen von der Applikationsentwicklung über das Design und die Produktionvon sicheren Personal Devices (personenbezogene Produkte) wie beispielsweise Smart Cards, SIM-Karten, EC-Karten, Prepaid-Karten für öffentliches Telefonieren und Reisepässe bis hin zu Hardware-Sicherheitsmodulen zur Verschlüsselung von Daten und kompletten Management- und Implementierungslösungen. Zum Kundenkreis desKonzerns zählen unter anderem Finanzdienstleister, der Einzelhandel, das Gesundheitswesen, öffentliche Einrichtungen, Transport- und Telekommunikationsunternehmen. Mit mehr als 110 Niederlassungen, 45 Datenzentren und 27 Forschungs- undEntwicklungszentren ist das Unternehmen global aktiv.Die Aktie konsolidiert seit Anfang 2014, nachdem sie sich in den Jahren zuvor vervierfacht hatte. Die lange Korrekturphase dürfte bald auslaufen. Dann kann es wieder rasant nach oben gehen, denn die aktuelle Bewertung ist vor dem Hintergrundder stark steigenden Gewinne moderat.br/>

