Aiken, South Carolina (ots/PRNewswire) - Best Lawyers freut sich, die Auszeichnung als "Kanzlei des Jahres" 2018 zusammen mit der 9. Ausgabe des Best-Lawyers-Ratings Deutschlands beste Anwälte (https://www.bestlawyers.com/current-edition/germany) bekanntgeben zu können. Das Ranking der Anwälte und Kanzleien für 2018 wurde vom langjährigen Partner Handelsblatt (http://www.handelsblatt.com/untern ehmen/beruf-und-buero/buero-special/die-komplette-liste-deutschlands- beste-kanzleien-und-anwaelte-2017/19959484.html) veröffentlicht.



Die Auszeichnung als "Kanzlei des Jahres" würdigt die in einem spezifischen Rechtsgebiet bundesweit jeweils beste Kanzlei. Die Awards basieren auf einer Reihe von Faktoren einschließlich reputationsbasierter Anwaltsempfehlungen, die aus den Reihen der Konkurrenz stammen, der Anzahl der in Best Lawyers für die jeweilige Kanzlei und das Rechtsgebiet aufgeführten Anwälte, die Zahl der Standorte, mit denen die Kanzlei vertreten ist, eine rückblickende Analyse der "Anwalt des Jahres"-Auszeichnungen für die Kanzlei sowie Umfang und Fachkompetenz der Kanzlei insgesamt.



Best Lawyers hatte am 23. Juni 2017 zum neunten Mal die Aufstellung Deutschlands beste Anwälte vorgelegt. Zusätzlich zur Bekanntgabe der traditionsreichen Einzelwertung der Juristen und Ehrung als "Anwalt des Jahres" wurden 20 Kanzleien in 23 unterschiedlichen Rechtsgebieten mit dem "Law Firm of the Year"-Award ausgezeichnet.



Die Auszeichnung als "Kanzlei des Jahres" 2018 geht an:



RECHTSGEBIET KANZLEI Schiedsverfahren / Freshfields Streitbeilegung / Mediation Bruckhaus Deringer Bankrecht Clifford Chance Deutschland Kapitalmarktrecht Sullivan & Cromwell Kartellrecht / Gleiss Lutz Wettbewerbsrecht Baurecht Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB Gesellschaftsrecht Linklaters Wirtschaftsstrafrecht Feigen & Graf Rechtsanwälte Umweltrecht Dolde Mayen & Partner Finanzrecht Allen & Overy Informationstechnologierecht CMS Hasche Sigle Versicherungsunternehmensrecht Hengeler Mueller Gewerblicher Rechtsschutz Hoyng Rokh Monegier Arbeitsrecht Gleiss Lutz Konfliktlösung Noerr Medienrecht SKW Schwarz Rechtsanwälte Fusionen und Übernahmen Hengeler Mueller Pharmarecht Hogan Lovells Private Equity P+P Pöllath + (https://www.bestlawyers.com/firms/p-p-p-llath-partners/42839/DE) Partners (https://www.bestlawyers.com/firms/p-p-p-llath-partners/42839/DE) Immobilienwirtschaftsrecht Hogan Lovells Restrukturierung und GÖRG Insolvenzrecht Rechtsanwälte Steuerrecht Flick Gocke Schaumburg Telekommunikationsrecht Baker & McKenzie Venture Capital Taylor Wessing



"Best Lawyers will Spitzenleistung würdigen", erklärte Naifeh. "Wir sind stolz darauf, die Errungenschaften dieser außergewöhnlichen Juristen besonders hervorheben zu können".



Sie können die Liste Deutschlands beste Anwälte unter folgendem Link gezielt nach Anwälten, Kanzleien, Regionen und Rechtsgebieten durchsuchen: www.bestlawyers.com .



INFORMATIONEN ZU BEST LAWYERS



Best Lawyers ist das älteste und weltweit renommierteste Ranking für die Beurteilung von Rechtsberatern und hilft potenziellen Mandanten seit über 30 Jahren dabei, die für ihre jeweiligen Ansprüche am besten qualifizierten Juristen zu identifizieren. Die Best Lawyers-Listen werden in führenden lokalen, regionalen und nationalen Publikationen auf der ganzen Welt veröffentlicht.



OTS: Best Lawyers newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127123 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127123.rss2



Pressekontakt: Katie Morgan 1-803-644-1664