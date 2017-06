ROK Stars ernennt Leiterin für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei ROK Drinks in Nordamerika

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Personalie ROK Stars ernennt Leiterin für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei ROK Drinks in Nordamerika 28.06.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ROK Stars ernennt Leiterin für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei ROK Drinks in Nordamerika

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat die Anwerbung von Tara Moreland als Vice President of Sales and Business Development für Nordamerika bekanntgegeben.

"Tara hat sich bei der Förderung langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Branchengrößen bewährt und wird für die Führung des ROK Drinks-Vertriebsteams in Nordamerika verantwortlich sein. Dabei wird sie neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln, Vertriebspartner gewinnen und neue Märkte erschließen", so Jonathan Kendrick. "Tara kann bereits auf 12 Jahre Erfahrung in der Spirituosenbranche zurückblicken und war unter anderem für das Umsatzwachstum bei Asombroso Tequila, Leblon Cachaça und zuletzt als Vice President of Sales für Partida Tequila verantwortlich. Tara hat ein solides Beziehungsnetz mit Vertriebshändlern und Kunden aufgebaut, das für das andauernde Wachstum des ROK Drinks-Portfolios von wesentlicher Bedeutung sein wird."

"Nach 12 Jahren in der Branche freue ich mich nun auf diese aufregende Gelegenheit, die Marken des hervorragenden ROK Drinks-Portfolios, zu dem ABK-Bier, Bogart's Gin, Bogart's Vodka, Graffiti Wine und Bandero Tequila gehören, zu einem festen Begriff zu machen", so Tara.

"Taras Ernennung in Amerika schließt sich an die kürzlich bekanntgegebenen drei Neuzugänge zu unserem Vertriebsteam im Vereinigten Königreich und in Europa an. Mit dieser zusätzlichen Durchschlagskraft freuen wir uns auf die weitere Entwicklung unseres weltweiten Geschäfts", fügte Kendrick hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstars.com

28.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

586861 28.06.2017

ISIN GB00B3QXB771

AXC0066 2017-06-28/10:00