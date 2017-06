Seit Lütze vor nunmehr gut vier Jahren das Verdrahtungssystem Airstream (Eigenschreibweise AirSTREAM) vorgestellt hatte, sind die Maßnahmen der passiven Schaltschrankklimatisierung in aller Munde. Kein Wunder: Die technische Lösung ist einfach und dennoch sehr effektiv: Das Airstream-Verdrahtungssystem ermöglicht zum einen die zielgenaue Führung der Luftströme im Schaltschrank, sodass einzelne Wärmenester direkt belüftet werden können. Die Betriebswärme kann damit nicht nur global für den Schaltschrank sondern insbesondere punktuell abgeführt werden. Zum anderen kann sich durch die Trennung in eine Aufbau- und eine Verdrahtungsebene ein Kamineffekt hinter dem Verdrahtungsrahmen bilden. Dieser Effekt sorgt für eine natürliche Luftzirkulation im Schaltschrank. Untersuchungen im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Innovationsallianz "Green Carbody Technologies" (Förderkennzeichen 03PO2750ff), kurz Innocat, unter der Federführung der Volkswagen AG, hatten diesen positiven Effekt bereits festgestellt. Es konnte nachgewiesen werden, dass beim Einsatz von externen Klimageräten eine Energieeinsparung von bis zu 23 Prozent mit dem Airstream-Verdrahtungssystem gegenüber einem vergleichbaren konventionellen Schaltschrankaufbau möglich ist.

Langzeitstudie ohne externes Klimagerät

Die Versuchsanordnung der aktuellen Studie ging nun noch einen Schritt weiter als die Versuche im Rahmen von Innocat: Auf ein externes Klimagerät wurde komplett verzichtet. Das Forschungsinteresse ging konkret der Frage nach, welches Temperaturniveau und welche Temperaturschichtung sich in einem Musterschaltschrank mit dem Airstream-Verdrahtungssystem langfristig ohne Klimagerät einstellt. Der Versuchsaufbau des verwendeten Schaltschrankes, die verwendeten Bauteile sowie die Verdrahtung entsprachen einer typischen Anwendung, wie sie in einem Industriebetrieb vorgefunden werden (Bild 1). In der oberen Hälfte des Schaltschrankes wurde mit mehreren ...

