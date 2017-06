Lauda-Königshofen - LEONI-Aktie: Abwärtspotenzial bis 35,15 Euro - Chartanalyse Am Dienstag schockierte der Autozulieferer Scheffler mit einer Gewinnwarnung die Märkte, im Zuge dessen gaben Papiere anderer Zulieferfirmen ebenfalls deutlich nach - doch bei LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) braut sich bereits seit April ein bärisches Chartbild zusammen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...