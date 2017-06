überwunden

Die Wirtschaft in Europa nimmt Fahrt auf und nachhaltige Unternehmen profitieren. Diese beiden Faktoren werden im European Sustainable Equity Fonds der Fondsgesellschaft NN Investment Partners vereint. Das Resultat: Der Fonds schlägt seinen Index.Der Aktienmarkt in Europa ist derzeit sehr attraktiv. "Bei den meisten Indikatoren schneidet Europa, und vor allem die Eurozone, besser ab als andere Regionen der Welt", sagt Jeroen Bos, Head of Equities beim niederländischen Asset Manager NN Investment Partners. "2017 ist das Jahr des Durchbruchs für die Profitabilität der Unternehmen in Europa und markiert das Ende eines langen Profitrückgangs in der Region." Das Gewinnwachstum der Unternehmen in Europa liege aktuell mit einem erwarteten Anstieg von 19 Prozent deutlich vor den USA (13 Prozent). Mit dem Wahlausgang in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden scheinen die politischen Risiken in der Eurozone bis zur Bundestagswahl in Deutschland im September erst einmal

