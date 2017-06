London (ots/PRNewswire) -



OTA Insight gab heute bekannt, dass es seine branchenführenden Tools zur Analyse von Beherbergungspreisen künftig auch der Carlson Rezidor Hotel Group zur Verfügung stellen wird - einem der größten, dynamischsten Hotelunternehmen der Welt. Die hochmodernen Tools von OTA Insight kommen in den 1.400 Hotels der Gruppe in 115 Ländern und damit bei führenden Marken der internationalen Hotellerie zum Einsatz, u. a. bei Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson und Country Inns & Suites By CarlsonSM.



Adriaan Coppens, OTA Insight CEO und Gründer, erklärte: "Wir sind sehr angetan von der Gelegenheit, mit der Carlson Rezidor Hotel Group zusammenzuarbeiten, um intelligente, renditestarke Preisgestaltungs- und Vertriebsstrategien über unser einmaliges Portfolio von Tools umzusetzen. Wir sind stolz, dass ein weiterer international anerkannter Name der Hotelbranche zu unserem immer größer werdenden Kundenportfolio hinzukommt und werden die Hotelgruppe nach Kräften beim Revenue Management unterstützen."



Carlson Rezidor war auf der Suche nach einer globalen Lösung zur Unterstützung seiner nationalen und internationalen Hotels, um seine Umsatzziele zu erreichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird OTA Insight seine kategorieführende Dashboard-Technologie implementieren, um die Revenue-Management-Strategie des Konzerns zu fördern und innovatives Wettbewerber-Benchmarking vorzunehmen.



OTA Insight agiert vorausblickend zur Unterstützung des starken Trends hin zur Direktbuchung und versorgt die Hotels sowie das Management von Carlson Rezidor daher außerdem mit bahnbrechenden Preisparitätsmanagementtools, um örtliche gezielte OTA-Aktionen überwachen zu können und dafür zu sorgen, dass der beste Preis stets auf der eigenen Website zu finden ist.



Eric De Neef, Global Chief Branding und Commercial Officer der Carlson Rezidor Hotelgruppe setzte hinzu: "OTA Insight ist der perfekte Partner für die Revenue-Management-Strategie und die Systeme der Carlson Rezidor Hotel Group. Hiermit können wir wichtige Trends am Markt entschlüsseln und die Echtzeitentwickung von Angebot und Nachfrage bei Hotelübernachtungen weltweit im Auge behalten. Wir freuen uns auf die geplante Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass die progressiven BI-Tools von OTA Insight uns die nötigen Informationen liefern werden, um unsere Auslastung sowie unseren Umsatz zu steigern, und gleichzeitig unseren Kunden den besten Preis auf den Websites unserer Marken zu garantieren."



Detaillierte Informationen über OTA Insight finden Sie unter http://www.otainsight.com.



Pressekontakt: Siren Communications Tel. +44(0)20-7759-1150 Emma Wayman emma.wayman@sirencomms.com. Stacey Stockwell stacey.stockwell@sirencomms.com