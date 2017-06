Narendra Modi umarmt Leute gern zur Begrüßung - das ist so etwas wie sein Markenzeichen geworden. US-Präsident Donald Trump erfuhr das beim jüngsten Besuch des indischen Premiers gleich drei Mal am eigenen Leibe.

Präsident Donald Trump hätte es eigentlich wissen müssen: Indiens Premier Narendra Modi ist dafür bekannt, dass er Leute gern in seine Arme schließt. So auch während seines Washington-Besuches Anfang der Woche: Bei einem öffentlichen Auftritt verstand er Donald Trumps ausgestreckte Hand nicht als eine Einladung zum Händeschütteln, sondern um sich an die Brust des Präsidenten zu ziehen. Dann umarmte er Trump erneut, im Rosengarten des Weißen Hauses. Und noch einmal, als er sich verabschiedete.

Trump sah bei der ersten Umarmung steif aus, es schien ihm eher unangenehm zu sein. Er lächelte dünn und klopfte seinem Gast ein paar Mal auf den Rücken. Anscheinend war er nicht auf die volkstümliche und überschwängliche Weise vorbereitet, mit der Modi in der Vergangenheit auch seinen Vorgänger Barack Obama und andere Größen begrüßt hat: den russischen Präsidenten Wladimir Putin etwa, den japanischen Regierungschef Shinzo Abe, den einstigen französischen Präsidenten François Hollande oder auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Hollywood-Star Hugh Jackman.

"Modi umarmt nicht jedermann", sagt Politikwissenschaftler Sreeram Chaulia von der Jindal School of International Affairs in Neu Delhi. Wenn man sich die Liste der Leute anschaue, dann sehe man, dass es Menschen seien, "die für Indiens Interessen wichtig sind".

Sollten politische Führungspersonen und andere Berühmtheiten eigentlich mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...