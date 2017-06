Frankfurt - Das datenseitige Interesse richtet sich heute auf die europäische Geldmenge M3, berichten die Analysten der Helaba.Im April habe sich die Jahreszuwachsrate auf 4,9% reduziert, nachdem im Vormonat mit 5,3% VJ zunächst der höchste Stand seit Februar 2009 erreicht worden sei. Dabei gelte noch zu berücksichtigen, dass das Geldmengenwachstum von Umschichtungen aus längerfristigen Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken gegenüber den Nichtbanken profitiere, die nicht Bestandteil der Geldmenge seien. Die Zuwachsrate der Kreditvergabe an den privaten Sektor habe sich zuletzt ebenfalls reduziert. Sie sei ohnehin wenig dynamisch, sodass monetär bedingter Preisdruck nicht ableitbar sei. Daran werde sich im Mai wohl wenig geändert haben. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass morgen die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien und am Freitag die Schnellschätzung der EWU-Teuerung auf dem Programm stünden.

