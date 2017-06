Das Phänomen FOMO (für ?Fear Of Missing Out?) beschreibt den Zustand, dass man immer das Gefühl hat, irgendwo irgendwas zu verpassen. Es ist in Zeiten von Social Media eine regelrechte Epidemie. Wenn man also ständig von den Highlights seiner Freunde auf Instagram, Snapchat oder Facebook (WKN:A1JWVX) bombardiert wird, kann einem das eigene Leben schon ganz schön langweilig vorkommen. Die ganzen coolen Sachen finden halt woanders statt. Dieses Problem haben vor allem Teenager und Millennials.



Snap (WKN:A2DLMS) will von dieser Angst profitieren. Darum das neueste Feature: die Snap Map. Diese Karte lässt einen sehen, wo die Freunde sich gerade aufhalten und ...

