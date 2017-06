IRW-PRESS: Altiplano Minerals: Altiplano Minerals Ltd. meldet Aufnahme in Board of Directors und Gründung eines Advisory Boards

28. Juni 2017. Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V: APN, OTCQB: ALTPF, FWB: 9AJ1) (APN oder das Unternehmen) freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Jamie Hutton zu einem unabhängigen Director bekannt zu geben. Durch die Ernennung von Herrn Hutton wird das Board of Directors des Unternehmens auf fünf Mitglieder erweitert.

Herr Hutton ist zurzeit als Berater mehrerer Unternehmen in der Diamantbohrbranche tätig. Er fungierte sechs Jahre lang als General Manager von Foraco Canada Ltd., Western Division, seitdem Connors Drilling Ltd. am 1. Februar 2007 an Foraco International verkauft wurde. Er leitete die Ausschreibungs-, Betriebs- und Verwaltungsaktivitäten von Foraco Drilling Ltd., das Diamantbohrbetriebe im Westen Kanadas, den Northwest Territories, Nunavut und Yukon durchführt. Herr Hutton besitzt ein BSc-Diplom in Geophysik (Geophysics) von der University of British Columbia (1972) sowie ein Diplom in Vertrieb und Marketing (Sales and Marketing) von der UBC (1979).

Zwischen 1. September 1993 und 8. Juni 1998 hatte Herr Hutton die Position des Contract Manager bei Connors Drilling Ltd. in Kanada inne und wurde zum General Manager der Connors Drilling Group ernannt, die Diamantbohrbetriebe in Kanada, Chile, Argentinien und Ecuador durchführt. In dieser Funktion war er für die betrieblichen und administrativen Aktivitäten in diesen Ländern verantwortlich.

Altiplano Minerals Ltd. freut sich auch, die Gründung eines Advisory Boards (das Advisory Board) bekannt zu geben, das aus Experten der Bergbaubranche bestehen wird, die ihre einzigartige Perspektive zu unterschiedlichen Aspekten der Weiterentwicklung der Projekte von APN in Chile einbringen werden.

Der Erste, der in das Advisory Board aufgenommen wird, ist Eugene Puritch, President von P&E Mining Consultants Inc. Herr Puritch ist ein professioneller Bergbautechniker, der auf die geologische Modellierung und Minenplanung spezialisiert ist und im Bereich der Technik und des Betriebs von Tagebau- und Untertageminen eine Erfahrung von über 35 Jahren vorweisen kann. Herr Puritch war sein ganzes Berufsleben in Lateinamerika und vielen anderen Regionen der Welt tätig. Sein Hauptaugenmerk ist auf Gold-, Silber-, Grundmetall-, Platingruppenmetall- und Eisenlagerstätten gerichtet - von kleinen, schmalen Untertage-Erzgangstrukturen bis hin zu großen Tagebau-Konzessionsgebieten mit mehreren Elementen.

CEO John Williamson sagte: Die Aufnahme von Herrn Hutton und die Gründung eines technischen Advisory Boards unter der Leitung von Herrn Puritch bringen eine langjährige betriebliche und technische Erfahrung in Südamerika in unser aktuelles Board ein. Die Aufnahme dieser Teammitglieder soll ein Signal an den Markt darstellen, dass wir bestrebt sind, den Aktionärswert auf jeder Ebene des Unternehmens kontinuierlich zu steigern.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

