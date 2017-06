Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel gestartet. Nestlé stehen dabei den dritten Tag in Folge im Rampenlicht. Sie legen nach dem am Vorabend überraschend veröffentlichten Strategie-Papier deutlich zu und stützen damit auch den Leitindex SMI nach unten ab. Denn ansonsten ist die Marktstimmung eher verhalten.

Das liegt nicht zuletzt an den Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street hatten verschiedene Faktoren wie durchwachsene Daten und gesenkte Wachstumsprognosen des IWF belastet. Auch die verschobene Senatsabstimmung über die Krankenversicherung Obamacare sorgte für Abgaben, heisst es im Handel. Gleichzeitig habe die US-Notenbankchefin Janet Yellen deutlich gemacht, dass sie an dem aktuellen Kurs weiter festhalten werde. In Asien folgten die Märkte den verhaltenen US-Vorgaben. Im Handelsverlauf stehen vor allem Konjunkturdaten auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr unverändert bei 9'072,95 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,33% auf 1'418,31 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,11% auf 10'287,08 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus, drei im Plus und UBS und Swiss Life ...

Den vollständigen Artikel lesen ...