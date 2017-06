Essen - Ob der EZB-Chef die Marktreaktionen während und nach seiner Ansprache in Sintra gestern so tatsächlich beabsichtigt oder gar erwartet hatte, wird man wohl nur dann erfahren, wenn er heute auf diese Marktreaktionen reagiert, so die Analysten der National-Bank AG.Die Möglichkeit dazu hätte er ja, da das EZB-Forum heute zu Ende gehe und er einen weiteren Auftritt habe. Letztlich habe Mario Draghi gestern wenig Neues gesagt: Dass die Wirtschaft im Euroraum Fuß gefasst habe, sei offensichtlich. Deflationsrisiken seien ebenfalls nicht mehr zu erkennen, insbesondere wenn man der Lesart der EZB folge, wonach man durch temporäre Effekte hindurchschauen müsse. Dementsprechend stehe weiteren Anpassungen der EZB-Politik zurzeit wenig entgegen. Ändere das etwas an dem bislang bekannten Drehbuch? Nein.

Den vollständigen Artikel lesen ...