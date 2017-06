Brüssel - Die Candriam Investors Group hat heute die Auflegung neuer ETF-Strategien bekannt gegeben, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie verbinden ab sofort die Expertise von Candriam in den Bereichen Faktor Investing (Smart Beta) und nachhaltige Geldanlage (SRI) mit dem ETF-Knowhow der Muttergesellschaft New York Life Investment Management (NYLIM). Candriam verwaltet aktuell 107,24 Milliarden Euro in unterschiedlichen Assetklassen. Mit den neuen ETF-Strategien baut der Multi-Asset-Spezialist jetzt sein Produktangebot aus Asset-Allocation-, Aktien- und Anleihenfonds sowie SRI- und Absolute-Return-Lösungen in Europa weiter aus. Damit bietet Candriam seinen Kunden ab sofort das komplette Spektrum individueller Investmentlösungen, das neben aktiv gemanagten Fonds nun auch ETF-Strategien beinhaltet.

