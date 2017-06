Das InsurTech wefox hat auf der Money2020, einer internationalen FinTech-Veranstaltung in Kopenhagen, die Integration eines digitalen Versicherers in die wefox-Plattform angekündigt. ONE, das ab September 2017 Versicherungen für deutsche Kunden anbieten wird, agiert ausschließlich digital, mobil und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...