NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Einschätzung von Jobvermittlern weiter leicht sinken. Die Beschäftigungsaussichten blieben zugleich hervorragend, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Nürnberg. "Die Konjunktur läuft rund, die Betriebe stellen ein und halten zugleich ihre Fachkräfte, die auf dem Arbeitsmarkt immer knapper werden", sagte IAB-Forscher Enzo Weber. Die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit beruft sich dabei auf eine monatliche Befragung der 156 Arbeitsagentur-Chefs.

Der daraus ermittelte Gesamtindex sank im Juni erstmals seit mehr als einem Jahr um 0,3 auf 104,2 Punkte. Die etwas abgeschwächten Erwartungen seien jedoch als "Normalisierung einer sehr positiven Entwicklung" zu sehen. Zu den weiterhin positiven Aussichten bei der Beschäftigung trügen auch von der Konjunktur unabhängige Branchen wie Pflege oder Erziehung in hohem Maße bei, sagte Weber.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer gibt einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung)./cat/DP/stb

AXC0084 2017-06-28/10:47