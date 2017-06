Lugano - Der Hagelzug im Tessin vom vergangenen Sonntag hat grossen Schaden verursacht. Gemäss ersten Schätzungen wurden über 1500 Autos von Zurich-Kunden beschädigt. Zurich reagiert und eröffnet am Montag, 3. Juli, einen lokalen Hagel Help Point in Lugano im bestehenden Help Point und einen zweiten in Pambio-Noranco.

Zurich Schweiz wird gemäss ersten Hochrechnungen 7 Mio Franken aufwenden, um die Autos ihrer Kunden wieder von den Dellen zu befreien. Kunden können den Schaden an ihrem Fahrzeug vor Ort von einem Experten begutachten lassen und danach direkt einen Reparaturtermin ...

