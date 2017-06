Zürich - Gute Konjunkturaussichten und Rekordstände an den internationalen Börsen haben trotz geopolitischen Unsicherheiten im ersten Halbjahr 2017 für einen Boom bei den Börsengängen gesorgt: Die Zahl der IPOs stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 772. Und das Emissionsvolumen wuchs sogar um 90 Prozent auf 83,4 Milliarden US-Dollar, wie dem aktuellen IPO-Barometer des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zu entnehmen ist. Gemessen an der Zahl der Börsengänge handelte es sich um das stärkste erste Halbjahr seit 2007 - damals waren in der ersten Jahreshälfte weltweit 948 IPOs gezählt worden.

Nach wie vor gibt China den Takt vor: Insgesamt verzeichneten die chinesischen Börsen (einschliesslich Hong Kong) 317 Neuzugänge - nach gerade mal 100 IPOs im Vorjahreszeitraum - damit fanden 41 Prozent aller weltweiten IPOs in China statt. Das Emissionsvolumen an den chinesischen Börsen stieg von 10,0 auf 25,4 Milliarden US-Dollar.

IPO-Märkte weltweit im Aufwind

Aber auch in den Vereinigten Staaten zeigt der Trend nach oben: Die Zahl der Börsengänge wuchs um 82 Prozent auf 80, das Emissionsvolumen hat sich sogar von 7,0 auf 22,0 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifacht. In Europa lag das Emissionsvolumen mit 17,5 Milliarden US-Dollar leicht - um fünf Prozent - über dem Vorjahresniveau, die Zahl der IPOs stieg um acht Prozent auf 122, wobei sich der britische Markt relativ schwach zeigte: Hier gab es mit 33 Transaktionen genauso viele Börsengänge wie im Vorjahr, der Emissionserlös sank um 15 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar.

«Der weltweite IPO-Markt zeigt sich derzeit sehr stark», kommentiert Roger Müller, Partner und IPO Leader bei EY Schweiz. «Alle wichtigen Märkte verzeichnen Zuwächse, die allerdings in China besonders massiv ausfallen. Dort bemühen ...

