IRW-PRESS: VirtualArmor Intl Inc.: Führendes US-Versorgungsunternehmen unterzeichnet Mehrjahresvertrag mit VirtualArmour

Führendes US-Versorgungsunternehmen unterzeichnet Mehrjahresvertrag mit VirtualArmour

VANCOUVER, British Kolumbien, 27. Juni 2017 -- Der bedeutende Informationstechnologie-Dienstleister (MSP), VirtualArmour International Inc. (das Unternehmen) (CSE:VAI) (Frankfurt:3V3), gab heute bekannt, einen Mehrjahresvertrag mit einem großen US-Versorgungsunternehmen abgeschlossen zu haben. Der Vertrag beinhaltet die Entwicklung und Bereitstellung von aktualisierten Netzwerk-Infrastrukturen - einschließlich Hard- und Software - sowie die fachliche Ausführung und fortlaufenden Informationstechnologie-Dienstleistungen.

VirtualArmour konnte sich den Vertrag sichern, da von branchenführendem Know-how in den kundenspezifischen Bereichen der Sicherheitsfragen ausgegangen werden konnte. Das Unternehmen wird ebenfalls für fähig gehalten, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf effiziente Weise die bestehenden IT-Infrastrukturen des Kunden in eine stärker skalierbare, leistungsfähigere und robustere Plattform verwandeln können.

Mit zunehmenden Hacker-Aktivitäten in diesem Sektor sehen sich die Versorgungsdienstleister gezwungen, auf eine bedeutend stärkere Sicherheit ihrer Infrastrukturen zu fokussieren kommentiert Andrew Douthwaite, VP der Informationstechnologie-Dienstleistungen bei VirtualArmour. Unternehmen dieser Branche sind Cyber-Sicherheitsrisiken weitaus stärker ausgesetzt als Unternehmen aus vielen anderen Industriebereichen. Das ist größtenteils auf den enormen Umfang individueller Anschlüsse an ihre Netzwerke zurückzuführen. Nach unserer Erfahrung gibt es noch eine große Anzahl an Nutzdienstleistern, die sich des Ausmaßes der Bedrohung und der erforderlichen Korrekturen und Schutzmaßnahmen zur Sicherung ihrer Infrastruktur nicht bewusst sind. Die Sicherung des Flusses kritischer Informationen zwischen Industrie, Regierung und Nutzdienstleistern ist immer noch eine Herausforderung und bleibt eine grundlegende Frage für die Gewährleistung starker Sicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen.

Über VirtualArmour

VirtualArmour ist ein internationaler Anbieter von Cybersecurity-Leistungen und Managed Services, der den Unternehmen selbst entwickelte und geschützte Lösungen für den Ausbau, die Überwachung, die Wartung und die Sicherung ihrer Netzwerke zur Verfügung stellt.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Rund-um-die-Uhr-Überwachungs- und Verwaltungsservice und beschäftigt Expertenteams in seinen Security Operation Centers (SOC) mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Über Partnerschaften mit branchenführenden Technologieanbietern stellt VirtualArmour seinen Kunden nicht nur führende Hardware- und Softwarelösungen, die sowohl anspruchsvoll als auch skalierbar sind, zur Verfügung, sondern punktet auch mit einem nachgelagerten und in der Branche einzigartigen Kundenservice. Das von VirtualArmour entwickelte Kundenportal CloudCastr und die Präventionsplattform bieten den Kunden einen konkurrenzlosen Zugriff auf Echtzeit-Berichte über aktuelle Bedrohungen, Schutz vor betriebsinterner Cyber-Kriminalität und ein umfassendes Netzwerk-Sicherheitssystem.

VirtualArmour unterstützt mit seinen Leistungen einen breiten Kundenkreis, zu dem auch Fortune 500-Unternehmen zählen, in den verschiedensten Branchen, in mehr als 30 Ländern und fünf Kontinenten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.virtualarmour.com).

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von VirtualArmour. Obwohl VirtualArmour der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da VirtualArmour nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. VirtualArmour hat, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen, weder aufgrund einer neuen Datenlage noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen bzw. anderen Faktoren.

Kontaktperson des Unternehmens:

Nick Dinsmoor Vice President Strategy & Marketing Büro: 720-644-091 nick.dinsmoor@virtualarmour.com

Medienkontakt:

Josh Stanbury Büro: 416 628 7441 josh@sjspr.co.uk

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40209 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40209&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US92828 G1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN US92828G1013

AXC0087 2017-06-28/10:57