Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 12.756 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst erst einmal in Richtung Süden gegangen. Der DAX habe die 12.700 Punkte angesteuert und sich knapp darunter stabilisieren und genauso deutlich erholen können.

