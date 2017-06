Hamburg (ots) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist über ein Joint Venture in der Türkei auch mit dem Verteidigungsministerium des Emirats Katar verbunden. Wie das Magazin stern in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, ergibt sich dies aus gemeinsamen Recherchen mit Correctiv und der türkischen Exilredaktion Özgürüz. Die katarischen Streitkräfte kontrollieren indirekt fast 25 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen RBSS, das Rheinmetall Ende 2016 zusammen mit dem türkischen Unternehmen BMC und der malaysischen Firma Etika gegründet hatte. Das Joint Venture soll sich der Entwicklung und der Produktion von Panzern widmen. Sie könnten dann unter Umständen auch exportiert werden, etwa nach Katar.



Die Beteiligung Katars kam zustande, weil BMC seinerseits zu 49 Prozent vom katarischen Verteidigungsministerium kontrolliert wird, genauer vom "Industriekomitee" der katarischen Streitkräfte. Ein Katarer namens Nasser Hassan N. A. Al Naimi, der im türkischen Handelsregister als Mitglied der Unternehmensführung von BMC genannt wird, hat nach Recherchen von stern, Correctiv und Özgürüz auch einen Sitz im Aufsichtsrat von RBSS.



Rheinmetall bestätigte, dass dieser "katarische Vertreter" im Aufsichtsrat der RBSS "von Seiten der BMC nominiert" worden sei. Man selbst habe "keine weiteren Erkenntnisse" über ihn, erklärte ein Unternehmenssprecher. Andere Fragen zur Kooperation mit den katarischen Militärs ließ das Unternehmen unbeantwortet. Rheinmetall verfolge das Geschehen in der Region und "wartet die weitere politische Entwicklung ab", sagte der Sprecher.



Bereits im März hatte Rheinmetall bestätigt, dass ihr Partnerunternehmen BMC vom katarischen Militär einen Auftrag für die "Lieferung geschützter Fahrzeuge" erhalten habe, also für gepanzerte Militärtransporte. Zwischen Katar und seinen von Saudi-Arabien angeführten Nachbarstaaten auf der arabischen Halbinsel war Anfang Juni ein schwerer Konflikt ausgebrochen. Die Nachbarstaaten haben ein Embargo über Katar verhängt, die Grenze wurde geschlossen. Direkte deutsche Rüstungsexporte in Spannungsgebiete sind nach den geltenden Regeln normalerweise unzulässig.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, STERN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6329.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt: Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de