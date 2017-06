Hamburg (ots) - Krankheit, Schulden, der Tod eines Kindes: Exklusiv in CLOSER (EVT 28.06.) spricht Horst Lichter (55) über das dunkelste Kapitel seines Lebens.



Er ist der Mann der Stunde in der aktuellen TV-Landschaft, feiert mit seiner Show "Bares für Rares" derzeit sensationelle Erfolge. Aber das Leben war nicht immer so gut zu ihm: "Ich weiß, wie es ist, wenn man vor dem Nichts steht", verrät der prominente Schnauzerträger.



Der Koch hatte in der Tat einige Tiefschläge wegzustecken: Er erlitt einen Schlaganfall, zwei Ehen scheiterten und sein erstes Kind starb durch plötzlichen Kindstot. Aber Lichter gab nicht auf, setzte sich immer wieder neue Ziele. So wollte er mit 65 Jahren schuldenfrei sein. "Ich hatte ja bis zu einer Million Euro Schulden", verrät der TV-Star. "Aber dieses Ziel habe ich ja jetzt schon erreicht - auch durch den aktuellen Erfolg."



Lichter hat immer an sich geglaubt: "Wenn man eine Vision hat und dieser folgt - was soll schiefgehen? Ich habe immer positiv gedacht, egal wie arg es um mich stand."



