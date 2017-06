Brüssel, BEL (ots) - Zu den Herbst-Veranstaltungen des SANS Institute gehört auch der Besuch der belgischen Hauptstadt. Vom 16. - 21. Oktober halten die Trainer der weltweit anerkannten Schulungs- und Zertifizierungsorganisation dort vier Kurse ab. Als Lokalität dient ihnen hierbei das Radisson Blu Royal Hotel. Innerhalb der Seminare setzen sich Dozenten und Teilnehmer mit diesen Themenbereichen auseinander:



SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling SEC511: Continuous Monitoring and Security Operations SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking



ICS515: ICS Active Defense and Incident Response



Die Trainer des SANS Institute konzentrieren sich innerhalb ihres Unterrichts ganz auf den Praxisbezug der Inhalte. Sie wollen ihr Wissen in einer "lockeren" Seminar-Atmosphäre vermitteln. Zudem geben sie den Kursteilnehmern Werkzeuge an die Hand, die diese später im Arbeits-Alltag sofort einsetzen können. Die verschiedenen Unterrichtseinheiten bereiten auf die die Zertifikate GCIH, GMON, GPEN und GRID vor.



Der Code "EarlyBird17" bei der Anmeldung bis zum 30. August verspricht Interessenten einen Preisnachlass von 250EUR. Die Registrierung erfolgt unter nachstehendem Link: https://www.sans.org/registration/register.php?conferenceid=46500 .



Darüber hinaus werden alle Kurse und deren Inhalte in dieser Broschüre übersichtlich vorgestellt: https://www.sans.org/media/emea/SANS_Broschuere_A4_RZ_Ansicht.pdf



OTS: SANS Institut newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116907 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116907.rss2



Pressekontakt: Dr. Bastian Hallbauer-Beutler Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG 089 747470580 bhallbauer@kafka-kommunikation.de