- Sequel des gleichnamigen Blockbusters von 1981 - Drehstart am 31. August 2017 in La Rochelle, Prag, Malta und München - Zum Cast der High-End-Serie gehören unter anderem: Robert Stadlober, Vicky Krieps, Leonard Scheicher, Rainer Bock, Stefan Konarske, Rick Okon, Jonathan Zaccaï und Lizzy Caplan - Andreas Prochaska führt Regie - Internationale Erstausstrahlung, u.a. in den Sky Ländern Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland erfolgt im Herbst 2018



Anlässlich des Bavaria Film Fest Empfangs am gestrigen Abend haben Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film, und Carsten Schmidt, CEO Sky Deutschland, den Drehstart sowie die Schauspieler der internationalen Event-Serie "Das Boot" verkündet. Sky Deutschland, Bavaria Fernsehproduktion sowie Sonar Entertainment beginnen am 31. August 2017 mit den Dreharbeiten an der achtteiligen Event-Serie. Insgesamt sind 104 Drehtage in La Rochelle, Prag, Malta und München geplant. Die internationale Erstausstrahlung erfolgt im Herbst 2018 in den Sky Ländern Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland. Die Produktion ist mit 25 Millionen Euro budgetiert.



Für die U-Boot Crew sowie den weiteren Cast konnte ein internationales Schauspieler-Ensemble gewonnen werden. Zu diesem gehören unter anderem Rick Okon ("Tatort"), Vicky Krieps ("Colonia Dignidad"), Leonard Scheicher ("Finsterworld"), Rainer Bock ("Inglourious Basterds"), Robert Stadlober ("Das Sacher"), August Wittgenstein ("The Crown"), Franz Dinda ("Der Bankraub"), Stefan Konarske ("Der junge Marx"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex") und Jonathan Zaccaï ("Robin Hood").



Mit Andreas Prochaska übernimmt einer der renommiertesten deutschsprachigen Filmemacher die Regie der Serie "Das Boot". Prochaska begeisterte in der Vergangenheit Publikum und Kritiker gleichermaßen unter anderem mit "Das Finstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten", für den er den International Emmy erhielt. Er wurde darüber hinaus mit dem Deutschen Filmpreis, der Romy und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.



Tony Saint ("Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley", "The Interceptor" u.a.) und Johannes W. Betz ("Der Tunnel", "Die Spiegel-Affäre" u.a.) treten als Head-Autoren der Eventserie auf. Als Produzenten auf Bavaria-Seite sind Moritz Polter ("Spotless", "Crossing Lines" u.a.) und Oliver Vogel ("Dengler", "SOKO Stuttgart" u.a.)verantwortlich, auf Seiten von Sky Marcus Ammon und Frank Jastfelder und auf Seiten von Sonar Jenna Santoianni ("Taboo", "The Shannara Chronicles").



Carsten Schmidt, CEO Sky Deutschland: "Es ist großartig, dass wir ein Jahr nachdem wir das erste Mal dieses Projekt verkündet haben, nun mit den Dreharbeiten beginnen. Die Story von 'Das Boot' ist einzigartig und reiht sich damit perfekt in die Riege unserer hochkarätigen Sky Original Productions, zu denen unter anderen auch 'Babylon Berlin' '8 Tage' und 'Der Pass', 'gehören, ein - das finden Serienfans nur auf Sky."



Moritz Polter und Oliver Vogel, Produzenten der Bavaria Fernsehproduktion: "Es gibt nur wenige Projekte, an die ähnlich hohe Erwartungen geknüpft werden wie an die Fortsetzung von 'Das Boot'. Dementsprechend intensiv waren die Produktionsvorbereitungen, welche aber dank der überragenden kreativen Mannschaft auch äußerst erfreulich und vielversprechend waren. Nun freuen wir uns, das nächste Kapitel zu beginnen und gemeinsam mit unseren international renommierten Schauspielern, hochtalentierten Nachwuchsdarstellern und Andreas Prochaska mit U-612 in See zu stechen."



Jenna Santoianni, EVP, Television Series, Sonar Entertainment: "In einer Zeit, in der das Wort 'Klassiker' überbeansprucht und pauschalisiert verwendet wird, ist 'Das Boot' eines jener seltenen, wahren Originale, die zweifellos in diese Kategorie passen. Der Film und die Romanvorlage stehen beide für beispiellosen Erfolg. Dank der herausragenden Drehbücher, einer international gefeierten Besetzung vor und hinter der Kamera, atemberaubender Drehorte und einem Budget, das üblicherweise eher Kinoproduktion entspricht, wird diese neue Produktion zu einer würdigen Fortsetzung des Kultfilms."



Die achtteilige Serie "Das Boot" baut auf dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim und dem weltweiten Blockbuster von 1981 auf. Die Geschichte beginnt im Herbst 1942, als der U-Boot-Krieg an Brutalität immer mehr zunimmt. Während eine blutjunge Besatzung ihre gefährliche Feindfahrt antritt, formiert sich im U-Boot Hafen von La Rochelle die aufkommende Resistance. Erweitert wird die Handlung um die Kriegsführung der Alliierten. Im Mittelpunkt steht das zentrale Thema Buchheims, das heute in Zeiten des Terrorismus leider nichts von seiner Relevanz verloren hat: blinder Fanatismus, der junge Männer in einen sinnlosen Krieg treibt.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



Über die Bavaria Fernsehproduktion



Die Bavaria Fernsehproduktion ist eine der größten deutschen Produktionsfirmen im TV-Fiction-Bereich. Zu ihrem Portfolio gehören u.a. verschiedene "Tatort"-Produktionen sowie die Erfolgsformate "Die Rosenheim-Cops", "Inga Lindström" und "SOKO Stuttgart". Die Dailynovela "Sturm der Liebe" wurde in mehr als zwanzig Länder verkauft und zählt zu den erfolgreichsten europäischen Serien überhaupt. Die Tochtergesellschaft von Bavaria Film und ZDF Enterprises mit Firmensitz in München-Geiselgasteig hat weitere Standorte in Köln, Berlin und Stuttgart. Zur Bavaria-Erfolgsgeschichte zählen unter anderem zwei International Emmy Awards: für den Dreiteiler "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" und das Drama "Mein Vater". Der Spielfilm "Das Boot" von Wolfgang Petersen erhielt sechs Nominierungen für den Oscar® und eine Nominierung für den Golden Globe®.



Über Sonar Entertainment



Sonar Entertainment ist eine facettenreiche, Independent-Firma, die erfolgreich in der sich stetig wandelnden, globalen Fernsehproduktions- und Vertriebswelt agiert. Mit Hauptsitz in Los Angeles und Niederlassungen in der ganzen Welt hat Sonar Entertainment eine einzigartige Position inne, die es erlaubt, Fernsehserien, Mini-Serien und Fernsehfilme zu entwickeln. Die Firma entwickelt, produziert, kauft, finanziert, bündelt und vertreibt Produkte sowohl auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene. Obwohl sich Sonar Entertainment überwiegend auf die Entwicklung und Produktion von neuen Projekten konzentriert, vertreibt die Firma auch über 1000 Produkte, unter anderem preisgekrönte Programme von RHI Entertainment, Hallmark Entertainment und Hal Roach, um nur ein paar zu nennen.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de und auf www.bavaria-film.de sowie www.bavaria-fernsehproduktion.de abrufbar.



