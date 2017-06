London (ots/PRNewswire) -



Die Bewirtungs- und Reisebranche ist nach wie vor stark umkämpft und zweifelsohne ein gesättigter Markt, aber womit heben sich die erfolgreichsten Branchenvertreter von ihren engsten Verfolgern ab?



Die Antwort liegt im Bereich der Kundenerfahrung. Die Durchsetzung einer Kundenerfahrungsstrategie (CX-Strategie), die konsistent eine unvergessliche und einnehmende Erfahrung bietet, ist und bleibt eine der größten Herausforderungen, mit denen sich die Bewirtungs- und Reisebranche auseinandersetzen muss.



Und genau da hakt der Bewirtungs- und Reisebericht 2017 der IQPC "Connecting the Customer Experience" ein (verfügbar unter >> http://bit.ly/2tRGqtR <<). Er enthält exklusive Interviews und Präsentationen von einigen der besten CX-Vordenker aus ganz Europa, einschließlich Carlson Rezidor, Disney, Dorchester, Juneirah, Heathrow, Hertz, Thomas Cook, Virgin Holidays und Yotel, die unter anderem die folgenden CX-Alleinstellungsmerkmale geteilt haben:



- Vermittlung der digitalen Kundenreise - Vermittlung und Übersetzung Ihrer Unternehmenskultur in jeder Interaktion - Schaffung eines außergewöhnlichen Markenerlebnisses



Kimia Allahverdi, Leiterin der branchenführenden Customer Experience Exchange for Travel & Hospitality, erklärt, weshalb dieser Bericht Pflichtlektüre für jeden ist, der für die CX-Strategie Mitverantwortung trägt: "Die Menschen sind heute reiselustiger als je zuvor. Die Studenten der "Millennial"-Generation in ihrem Auszeitjahr, Familien beim lang ersehnten Sommerurlaub, Rentner auf der Weltreise und Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit -- sie alle haben ihre ganz eigenen Erwartungen und Bedürfnisse, was ihre Reise- und Bewirtungserfahrung angeht. Wie sich die Organisationen den Erwartungen und Bedürfnissen stellen, macht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. In diesem Bericht äußern sich einige der besten CX-Vordenker, um dieser kritischen Herausforderungen auf den Grund zu gehen."



