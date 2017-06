London (ots/PRNewswire) -



Der Digital (r)Evolution-Bericht, zusammengestellt aus den Erkenntnissen einiger der Top-Marketing-Führungskräfte Europas, die u. a. bei GHL Hotels, Pho, Citi Private Bank, Direct Line und Forrester arbeiten, wurde soeben von der Digital Marketing Exchange veröffentlicht. Zum Download des vollständigen Berichts: http://bit.ly/2scNhkw



Dieser exklusive Bericht verrät, wie einige der digital-affinsten Organisationen ihre Evolution fortsetzen, nicht nur, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch, um in der in rapidem Wandel begriffenen digitalen Landschaft einen engen Kontakt mit ihren Kunden zu halten.



Der Bericht enthält exklusive Interviews mit:



- Digital Marketing Director - GLH Hotels - Leiterin Marketing & PR - Pho - Global Head of Digital Marketing - Citi Private Bank - CMO - Forrester



Und noch vieles mehr: http://bit.ly/2scNhkw



Heutzutage beschäftigen sich die Menschen immer mehr mit neuen Medien und verstehen die traditionellen Medien besser. Daher müssen sich auch Organisationen an die Zeiten und ihre Kunden anpassen. Die digitale Revolution ist Realität geworden, und jetzt müssen sich Unternehmen fragen: "Wie können wir uns weiterentwickeln, um mit den Änderungen Schritt zu halten?"



Samuel Lehmann, Direktor von Digital Marketing Exchange, erklärt, warum die Lektüre dieses Berichts für alle Personen ein Muss ist, die Führungspositionen in den Bereichen digital und Marketing innehaben oder über Technologien verfügen, die die digitale Zukunft gestalten können: "Für Marketingleiter bedeutet die digitale Revolution eine hervorragende Gelegenheit - geradezu eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen, denn mit intelligentem Marketing können Sie neue Kunden sowie Share of Voice gewinnen. Mit solchen ausgezeichneten Gelegenheiten sind jedoch auch große Risiken und Herausforderungen verbunden. Wie können Sie Ihre Marketingerfolge den vielen verschiedenen Kanälen richtig zuordnen? Wie können Sie aussagekräftige und wirkungsvolle Inhalte liefern? Wie können Sie Marketing-Automatisierung und künstliche Intelligenz nutzen? Dies sind die Fragen, die wir einigen der besten Marketingköpfe in ganz Europa in Bezug auf die Zukunft der ständig in der Evolution begriffenen digitalen Landschaft gestellt haben."



Hier können Sie auf den vollständigen Bericht zugreifen: >> http://bit.ly/2scNhkw <<. Oder lassen Sie sich den Bericht per E-Mail zuschicken: exchangeinfo@iqpc.com.



DIGITAL (R)EVOLUTION wurde bereits vor der Digital Marketing Exchange (26. bis 27. September in London) veröffentlicht, damit die wichtigsten Themen dann dort im Detail diskutiert werden können. Um mehr über die Exchange zu erfahren oder sich Ihren Platz zu sichern, senden Sie eine E-Mail an exchangeinfo@iqpc.com oder melden Sie sich telefonisch bei uns unter +44(0)207-368-9484.



