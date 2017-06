Zürich - Im Juni verzeichnete der Michael Page Swiss Job Index für das Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) mit einem Plus von +3,1% wiederum den höchsten Zuwachs an ausgeschriebenen Stellen. Übers letzte Quartal gesehen (März bis Juni 2017) betrug dieser im Mittelland +7,2% (ganze Schweiz +4,4%). Zum leichten Plus von +1,2% der in der Schweiz ausgeschriebenen Stellen trug ausschliesslich die Deutschschweiz bei (+1,6% in der Deutschschweiz, -1,0% in der Romandie, -2,3% in der Genferseeregion).

Besonders viele Vakanzen verzeichneten die Sektoren Transport, Logistik und Supply Chain. In diesen Bereichen nahm die Anzahl Stellenausschreibungen im Jahresvergleich um bis zu +33,6% zu mit einem monatlichen Wachstum von bis zu +9,2%. Im IT-Bereich, ...

