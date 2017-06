Bonn - Die Rede Draghis im portugiesischen Sintra sorgte für deutliche Kursbewegungen am Anleihemarkt, so die Analysten von Postbank Research.Vor allem das lange Ende habe unter Druck gestanden. Die Renditen 10- und 5- jähriger Bundesanleihen hätten um 11 bzw. 10 Basispunkte auf 0,35% bzw. -0,27% angezogen. Am kurzen Ende sei die Renditebewegung zwar auch deutlich gewesen, aber im Vergleich zum langen Ende moderater. Die Rendite der Bunds mit 2-jähriger Laufzeit habe 4 Basispunkte auf -0,57% zugelegt. Gestützt durch Äußerungen der FED-Chefin Janet Yellen, dass weitere graduelle Zinserhöhungen angemessen seien, sei die Rendite der 10- jährigen US-Treasury von 2,14% auf 2,20% geklettert. (28.06.2017/alc/a/a)

