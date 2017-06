Brent C.O. entwickelte sich in den letzten zwei Handelswochen entsprechend unserer Erwartungen und tauchte in unsere Zielzone 45,0 bis 40,0 US-Dollar ein. Ob der Rücksetzer unter die 45er Marke allerdings bereits als Marktbereinigung gewertet werden kann, muss sich erst noch herausstellen. Wir sind da eher skeptisch. Das bestimmende Thema am Ölmarkt ist und bleibt das fehlende Vertrauen der Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...